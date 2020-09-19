У Києві за добу - 400 хворих на коронавірус, восьмеро померли

У Києві за добу COVID-19 діагностовано у 400 киян.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Минулої доби вірус виявили в 400 людей. Померли 8 хворих. Усього коронавірус забрав життя 312 киян", - написав Кличко.

За його словами, серед нових хворих - 199 жінок віком від 18 до 83 років, 165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв; 13 дівчаток віком від 2 місяців до 16 років та 23 хлопчики віком від 1 місяця до 17 років.

Кличко зауважив, що коронавірусна хвороба підтверджена у 12 столичних медпрацівників.

Міський голова поінформував, що 65 пацієнтів госпіталізували, решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко уточнив, що найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі (82), Оболонському (57), Дарницькому (50).

Загалом станом на 19 вересня у столиці зареєстровано 19 140 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 172 712 випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужали. За останню добу зафіксовано 3 240 нових випадків.