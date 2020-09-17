Кличко нагородив рятувальників за ліквідацію наслідків вибуху на Позняках

Мер Києва Віталій Кличко вручив подяки Київського міського голови столичним рятувальникам, які працювали на ліквідації надзвичайної ситуації в будинку на Позняках, на вулиці Соломії Крушельницької, де стався вибух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

«Сьогодні Україна святкує День рятувальника. Безпека міста, особливо багатомільйонної столиці, – це пріоритет і ключове завдання для міської влади. Зношеність мереж та обладнання, пожежі, підтоплення, завали – це далеко не увесь перелік загроз, із якими щодня працюють столичні рятувальники», – сказав Кличко.

Він зауважив, що на варті безпеки Києва сьогодні – понад 3100 рятувальників. Тільки з початку цього року київські рятувальники ліквідували майже 7 тисяч надзвичайних ситуацій – це сотні врятованих життів.

«Місто знаходить можливості, аби щороку поліпшувати умови роботи рятувальників. Оснащувати їх новою технікою та спорядженням. За останні роки парк техніки та спорядження збільшився та оновився. За рахунок бюджету міста й держави та в рамках партнерської допомоги київські рятувальники отримали 24 одиниці техніки, понад 200 одиниць спеціального спорядження, зокрема, комплекти бойового одягу та дихальні апарати. Місто і надалі підтримуватиме наших рятувальників і надаватиме необхідні ресурси. Бо ми розуміємо, наскільки небезпечною та напруженою є ваша робота! Дякую за вашу місію, дякую за вашу працю і відданість професії!» – наголосив Кличко.

Загалом подяками Київського міського голови нагороджено 8 рятувальників.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло п'ятеро людей, ще п’ять були травмовані.

Фото: kyivcity.gov.ua