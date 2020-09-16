МАУ з жовтня запустить п'ять нових рейсів з Києва

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з 1 жовтня запустить 5 нових міжнародних рейсів з Києва.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"З 1 жовтня, після припинення обмежень для іноземців, МАУ пропонує своїм пасажирам зручні стикування, а також додає нові рейси", - йдеться у повідомленні.

В МАУ зазначають, що з 1 жовтня запустять авіасполучення між Києвом та такими містами: Брюссель (Бельгія); Дюссельдорф (Німеччина) ;Лондон (Велика Британія); Прага ( Чехія); Баку (Азербайджан).

Крім того, МАУ пропонує стикувальні рейси через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги до Дубая, Каїра, Баку, Єревана, Стамбула, Тель-Авіва. Також стикувальні рейси пропонують з Дубая, Каїра, Баку, Єревана через Київ - до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва, Стамбула.

З Тель-Авіва та Стамбула через Київ можна дістатися рейсами МАУ до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Амстердама, Дубая, Єревана, Баку.

МАУ також пропонує варіанти стикувань через Київ власними або партнерськими рейсами в Україні. Зокрема, з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва та Стамбула пропонуються рейси через Київ до Харкова, Львова, Херсона, Одеси, Дніпра, з Дубая, Каїра, Баку, Єревана - через Київ до Харкова, Львова, Одеси, Дніпра.

Крім того, в МАУ зауважують, що пасажири, які купуватимуть авіаквитки з 16 вересня включно, зможуть безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту протягом терміну дії авіаквитка.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття Україною до кінця вересня кордонів для іноземців.