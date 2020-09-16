Суд відправив за ґрати «мінера», який зірвав понад сотню засідань в Оболонському райсуді

Засуджено до 4 років та 6 місяців позбавлення волі «мінера», який зірвав понад 100 засідань в Оболонському райсуді Києва намагаючись відтягнути призначення йому покарання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За результатами підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури № 5 судом засуджено до позбавлення волі чоловіка за фактами здійснення неправдивих повідомлень про «замінування» (ч.ч. 1, 2 ст. 259 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Вироком Подільського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено остаточне покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2018 по березень 2019 року до правоохоронних органів надійшло декілька неправдивих повідомлень про «замінування» приміщення Оболонського районного суду міста Києва, через що було зірвано понад 100 судових засідань.

«Мінером» виявився неодноразово судимий квартирний крадій, обвинувальний акт відносно якого перебуває на розгляді в Оболонському районному суді міста Києва. Шляхом «мінування» суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання.