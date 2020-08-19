У Києві затримали іноземця, який "замінував" два посольства

Громадянину Вірменії оголосили підозру в неправдивому повідомленні про замінування посольств США та Туреччини в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прокуратура Києва.

«Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру 46-річному громадянину Вірменії за фактом неправдивого повідомлення про замінування приміщень посольств США та Турецької Республіки в Україні», - зазначають у відомстві.

У прокуратурі уточнили, що 1 серпня правопорушник з власного мобільного двічі зателефонував на лінію «102» та повідомив про замінування будівель двох посольств. Під час перевірки вибухових матеріалів та пристроїв у приміщеннях диппредставництв не виявлено.

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Особу «мінера» встановили, його затримали та повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зловмисникові загрожує до 6 років позбавлення волі.