У Києві затримали іноземця, який "замінував" два посольства
Укрінформ
Громадянину Вірменії оголосили підозру в неправдивому повідомленні про замінування посольств США та Туреччини в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє прокуратура Києва.
«Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру 46-річному громадянину Вірменії за фактом неправдивого повідомлення про замінування приміщень посольств США та Турецької Республіки в Україні», - зазначають у відомстві.
У прокуратурі уточнили, що 1 серпня правопорушник з власного мобільного двічі зателефонував на лінію «102» та повідомив про замінування будівель двох посольств. Під час перевірки вибухових матеріалів та пристроїв у приміщеннях диппредставництв не виявлено.
Особу «мінера» встановили, його затримали та повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Зловмисникові загрожує до 6 років позбавлення волі.