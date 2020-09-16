Поліція посилила охорону центру Києва через заплановані масові акції

Поліція посилила охорону центру Києва через заплановані масові акції

Укрінформ
Поліція Києва спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування у центрі міста через проведення анонсованих раніше масових акцій.

Про це інформує пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок під Радою проходила акція, учасники якої закликали ухвалити законопроєкт №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

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