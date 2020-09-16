Поліція посилила охорону центру Києва через заплановані масові акції

Поліція Києва спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування у центрі міста через проведення анонсованих раніше масових акцій.

Про це інформує пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок під Радою проходила акція, учасники якої закликали ухвалити законопроєкт №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".