Кияни вважають найбільшою проблемою вартість комуналки

Найактуальнішою проблемою для столиці містяни назвали вартість комунальних послуг.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Вартість комунальних послуг – проблема, яку респонденти вважають найбільш актуальною для Києва (42%). Завантаженість вулиць, неналежний рівень медицини, незаконні забудови турбують кожного третього опитаного киянина. Низька якість комунальних послуг, відсутність метро в нових районах міста та поганий стан доріг – кожного четвертого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадським транспортом Києва задоволені 49% опитаних, не задоволені – 39%. Освітніми закладами задоволені 36%, не задоволені – 39%, не змогли оцінити – 26%. Діяльністю поліції задоволені 24%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 24%. Найбільше кияни не задоволені діяльністю комунальних служб столиці (65%) та медичних закладів (67%).

Водночас 57% задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка, 37% – не задоволені. Натомість діяльністю міської ради задоволені 37%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 21%.

Опитувалися мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Опитування проводилося 4-9 вересня 2020 р.