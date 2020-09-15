Столиці повернули приміщення на Басейній вартістю понад 16 мільйонів

Прокуратура повернула територіальній громаді приміщення у центрі Києва вартістю понад 16 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За сприяння Київської місцевої прокуратури № 6 через суд поновлено право власності територіальної громади на нежитлове приміщення вартістю понад 16 млн гривень та площею 124 кв. м. на вул. Басейній у Печерському районі міста Києва», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вказане приміщення вибуло з власності територіальної громади міста Києва на підставі підробленого свідоцтва про право власності. У подальшому майно неодноразово відчужувалось фізичним та юридичним особам, зокрема на підставі підробленого судового рішення, протоколу прилюдних торгів та договору купівлі-продажу.

Враховуючи, що приміщення вибуло з комунальної власності в обхід встановленої законодавством процедури та за відсутності рішення уповноваженого органу, місцевою прокуратурою пред’явлено позов до Печерського районного суду про витребування вказаного майна на користь територіальної громади міста Києва, який судом задоволено.