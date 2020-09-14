Посилення карантину у Києві не змінить роботу громадського транспорту – Кличко
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 14 вересня заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Весь наземний громадський транспорт столиці курсує і буде курсувати за звичним графіком та розкладом, який є оприлюднений. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах", - сказав він.
За його словами, щодня на маршрути в столиці виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв.
Водночас Кличко зауважив, що громадським транспортом треба користуватися в разі нагальної необхідності - аби доїхати на роботу чи у справах.
Кличко також повідомив, що до кінця цього року Київ отримає 200 нових сучасних автобусів.
"Першу партію близько 100 автобусів ми очікуємо отримати вже в жовтні. Решту - до кінця року", - додав він.
Як повідомлялося, з понеділка, 14 вересня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Київ потрапив до зони з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки.
Станом на 14 вересня в Україні за добу підтверджено 2 462 нових випадки COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.