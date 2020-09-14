Посилення карантину у Києві не змінить роботу громадського транспорту – Кличко

Обмеження, які вводяться через оголошення у Києві "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, не вплинуть на роботу громадського транспорту, він буде курсувати за звичним графіком та розкладом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 14 вересня заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Весь наземний громадський транспорт столиці курсує і буде курсувати за звичним графіком та розкладом, який є оприлюднений. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах", - сказав він.

За його словами, щодня на маршрути в столиці виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв.

Водночас Кличко зауважив, що громадським транспортом треба користуватися в разі нагальної необхідності - аби доїхати на роботу чи у справах.

Кличко також повідомив, що до кінця цього року Київ отримає 200 нових сучасних автобусів.

"Першу партію близько 100 автобусів ми очікуємо отримати вже в жовтні. Решту - до кінця року", - додав він.

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Як повідомлялося, з понеділка, 14 вересня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Київ потрапив до зони з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки.

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Станом на 14 вересня в Україні за добу підтверджено 2 462 нових випадки COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.