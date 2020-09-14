Київські вчителі навчатимуться за допомогою мультимедійних курсів

Як передає Укрінформ, про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми постійно впроваджуємо інновації у сфері освіти столиці й створюємо умови для розвитку наших вчителів. Особливо це актуально у реаліях карантинних обмежень. Це не звичайні онлайн відеолекції, яких багато в Інтернеті, а міжнародний інноваційний стандарт навчання у форматі SCORM, який наразі очолює рейтинг найпопулярніших стандартів дистанційної освіти у світі», – заявив Мондриївський.

Пройшовши курси, українські освітяни отримають відповіді на такі актуальні питання: якого вчителя/викладача хочуть бачити перед собою учні та студенти; у чому полягає основне завдання сучасної освіти; як правильно побудувати комунікацію з колегами, учнями, студентами та їхніми батьками; яким чином використовувати сучасні інноваційні інструменти під час уроків в аудиторіях або дистанційного навчання; як зберегти баланс між роботою та життям поза межами навчального закладу.

«Наша мета – підготувати вчителів та викладачів до змін, які наразі відбуваються у системі освіти у всьому світі, сформулювати нову парадигму процесу викладання у відповідності до сучасних вимог суспільства та концепції Нової української школи», – зазначив директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі.

Участь у створенні курсів «Мистецтво викладання» взяли найкращі експерти у сфері освіти: Володимир Співаковський – двічі рекордсмен Книги рекордів Гіннеса; Віталій Зубков – відомий психолінгвіст та поліглот, автор наймасовішого освітнього проєкту України «Lingva Skills»; Олександр Стручаєв – магістр психології і коуч міжнародного рівня за стандартами International Coach Union та інші сертифіковані тренери Освітнього Хабу міста Києва.

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«Ми зібрали справжню зіркову команду експертів для того, щоб наші вчителі та викладачі змогли в одному місці отримати необхідні практичні інструменти для своєї роботи. У мультимедійних курсах, які ми розробили, немає нічого зайвого – лише корисна та практична інформація, яку можна одразу застосовувати під час навчального процесу в українських школах та університетах», – зазначила директор Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

Пройти безкоштовно мультимедійні курси підвищення кваліфікації освітян «Мистецтво викладання»та отримати відповідний сертифікат можна на порталі Освітнього Хабу міста Києва.

Як повідомлялося, у столиці з 7 вересня дитячий садок онлайн для дітей 4-7 років знову стане доступним для киян і всіх охочих.