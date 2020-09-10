У ТРЦ на столичній Оболоні з пістолета поранили чоловіка

Унаслідок стрілянини у торгово-розважальному центрі на столичній Оболоні один чоловік поранений.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Києва.

"О 18:15 до столичної поліції надійшла інформація про стрілянину в одному з ТРЦ на проспекті Оболонському. За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь", - зазначається у повідомленні.

Попередньо встановлено: у приміщенні закладу між потерпілим та кількома невідомими виник конфлікт. Один з його учасників дістав пістолет (за попередніми даним - травматичної дії) та кілька разів вистрілив у свого опонента. 25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями ноги забрали до лікарні. Зловмисники з місця пригоди втекли.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків, вивчають записи з камер відеоспостереження. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.