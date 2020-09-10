Кличко заявив, що готовий працювати "бодігардом" для кожного інвестора

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що готовий стати "бодігардом" для інвесторів, котрі вкладатимуть кошти у столицю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко сказав під час Інвестиційного форуму міста Києва.

"Місто Київ і я персонально як мер столиці дуже зацікавлений в інвестиціях, які повинні приходити в столицю. Інвестиції - це і створення робочих місць, розвиток інфраструктури, розвиток міста, це податки в бюджет міста. Без інвестицій у Києва немає перспектив. Тому цьому напрямку я приділяю багато часу, цей напрямок стратегічно важливий. Я завжди працював і буду працювати бодігардом для кожного інвестора, розуміючи, що це майбутнє нашого міста, інвесторів потрібно захищати", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що Київське інвестиційне агентство повинно працювати більш ефективно і створювати кращі умови для інвесторів. "Без інвестицій дуже важко будувати плани, без інвестицій не може бути динамічного розвитку не тільки столиці, а й усієї країни...Столиця України і столичний регіон - це фінансовий інвестиційний центр із великим потенціалом. І наше ключове завдання - зробити все, щоб цей потенціал максимально реалізувати", - зазначив він.

Водночас Кличко зауважив, що в умовах пандемії коронавірусу стоять виклики у кожному напрямку. "У сфері медицини, освіти, транспорту, продовольчого забезпечення...Навіть в умовах боротьби з пандемією Київ продовжує реалізовувати свої проєкти, продовжує розвиватись, відкривати нові дороги, мости, парки, сквери, будувати нові садки, школи", - наголосив він.

Кличко додав, що Київ відіграє важливу роль в економічному розвитку всієї країни. "Столиця забезпечує понад 20% ВВП всієї держави, частка прямих інвестицій - понад 50%. Київ - інноваційна, прогресивна столиця, що втілює смарт системи", - додав він.

Як повідомлялося, на Інвестиційному форумі міста Києва 2020 обговорять антикризові заходи в умовах пандемії.

У центрі уваги Форуму – соціальний та економічний розвиток столичного регіону, а також адаптація міської інфраструктури для подолання викликів, спричинених пандемією коронавірусної інфекції.

Фото: kiev.klichko.org