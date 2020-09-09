У Києві боржник погрожував автоматом комунальникам, які прийшли з перевіркою
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
«7 вересня о 16:30 до поліції звернувся майстер служби з обслуговування споживачів електричних мереж і повідомив про те, що мешканець будинку на вулиці Івана Миколайчука погрожує зброєю. Для з’ясування всіх обставин на адресу негайно виїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці після проведення першочергових слідчих дій встановили обставини події.
За словами майстрів, які викликали поліцію, минулого року у квартиру 48-річного киянина за несплату припинено електропостачання. Тож коли вони приїхали перевіряти стан вимкненого лічильника, з помешкання вийшов власник. Він почав нецензурно висловлюватися, а також тримав у руках зброю і погрожував співробітникам підприємства.
Під час цих подій ніхто не постраждав. Згодом правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат, і відправили його на проведення експертизи.
Правопорушник – боржник за спожиту електроенергію (загальна сума боргу за комунальні послуги становить майже 190 тисяч гривень) – у соціальній мережі звинуватив поліцейських у тому, що вони стали на захист осіб, які начебто хотіли пограбувати його квартиру. Ця інформація не відповідає дійсності.
Наразі слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини інциденту та проведені необхідні слідчі дії.
Як повідомлялося, в Ужгороді поліція відкрила провадження проти хулігана, який в центрі міста потрощив десяток автомобілів.