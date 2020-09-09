У Києві боржник погрожував автоматом комунальникам, які прийшли з перевіркою

У столиці правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погроз зброєю чоловіком, який заборгував майже 190 тис. грн за комунальні послуги, працівникам підприємства енергопостачання.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«7 вересня о 16:30 до поліції звернувся майстер служби з обслуговування споживачів електричних мереж і повідомив про те, що мешканець будинку на вулиці Івана Миколайчука погрожує зброєю. Для з’ясування всіх обставин на адресу негайно виїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці після проведення першочергових слідчих дій встановили обставини події.

За словами майстрів, які викликали поліцію, минулого року у квартиру 48-річного киянина за несплату припинено електропостачання. Тож коли вони приїхали перевіряти стан вимкненого лічильника, з помешкання вийшов власник. Він почав нецензурно висловлюватися, а також тримав у руках зброю і погрожував співробітникам підприємства.

Під час цих подій ніхто не постраждав. Згодом правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат, і відправили його на проведення експертизи.

Правопорушник – боржник за спожиту електроенергію (загальна сума боргу за комунальні послуги становить майже 190 тисяч гривень) – у соціальній мережі звинуватив поліцейських у тому, що вони стали на захист осіб, які начебто хотіли пограбувати його квартиру. Ця інформація не відповідає дійсності.

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Наразі слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини інциденту та проведені необхідні слідчі дії.

Як повідомлялося, в Ужгороді поліція відкрила провадження проти хулігана, який в центрі міста потрощив десяток автомобілів.