У Києві молодик погрожував підірвати супермаркет

У Києві у магазині на вулиці Чорнобильській чоловік погрожував словесно вибухом, але це загроза не підтвердилася.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Дійсно, був нетверезий чоловік, намагався зайти (до магазину – ред.) і його не пускали, виник невеликий конфлікт. Там погрози словесні були, але погрози вибуху не підтвердилися. Поліцейський патруль на місці складає адмінматеріали, загрози немає ніякої", - повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Раніше у Фейсбук-спільноті "Київ оперативний" з’явилася інформація, що з магазину "Велмарт", що на Чорнобильській, надійшов виклик на 102, що "у магазині знаходиться п‘яний чоловік із підозрілим чорним пакетом, який погрожує всіх підірвати".

Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли залишити будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Щодо цього чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

4 серпня затриманому громадянину Узбекистану за погрозу вибуху у столичному банку повідомили про підозру у вчиненні теракту.

Суд арештував цього чоловіка без права на заставу.