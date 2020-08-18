Автобусну зупинку на Чернігівщині "замінували" будильниками

У селі Мрин Носівського району Чернігівщини поліція оперативно знешкодили підозрілі предмети на автобусній зупинці - ними виявилися запаковані в бляшані коробки будильники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"У Мрині Носівського району на зупинці громадського транспорту селяни виявили два предмети, які здалися їм небезпечними, бо один з них видавав звукові сигнали. Вибухотехніки зруйнували коробки зарядом малої потужності й знайшли всередині два будильники", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інформація місцевих жителів про підозрілі предмети, що "цокали" у смітнику, надійшла до поліції 17 серпня по обіді.

На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група Носівського відділення поліції.

Після вжиття усіх застережних заходів, вибухотехніки зруйнували бляшанки гідродинамічним ударом із зарядом малої потужності. Вибухонебезпечних речовин у коробках не виявилося.

"Схоже, якийсь місцевий "кулібін" у такий спосіб недолуго пожартував", - припустили в поліції.