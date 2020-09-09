У Києві на території підприємства вибухнула цистерна з пальним, є загиблий

У Києві на території підприємства, що займається торгівлею пальним, вибухнула цистерна для транспортування газу.

Про це сказала кореспондентові Укрінформу речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага.

«Можливо, це сталось унаслідок газозварювальних робіт. За попередньою інформацією одна людина загинула, одна травмована», - сказала речниця.

Вона додала, що підрозділи ДСНС не залучались, бо внаслідок вибуху горіння не було. Там зараз працюють правоохоронці.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автоцистерни, інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни, внаслідок чого на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї події.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Деснянському управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.