У Дніпрі кинули гранату в бік будинку, є поранені

Поліція Дніпра затримала чоловіка, причетного до вибуху гранати в Амур-Нижньодніпровському районі. Внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Подія сталася 6 вересня близько 18.00 біля одного з будинків по вулиці Баженова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік кинув гранату в бік будинку, де перебували двоє чоловіків. Зловмисник затриманий", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. За попередніми висновками експертів, вибухнути могла граната РГД-5.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Триває слідство.