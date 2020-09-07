Кличко розповів, як Київ готується до опалювального сезону

Кличко розповів, як Київ готується до опалювального сезону

Укрінформ
"Київтеплоенерго" підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Київ зараз на фінальній стадії підготовки до наступного опалювального сезону. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж", - розповів Кличко.

За його словами, цього року загалом буде замінено понад 100 км аварійних труб на найпроблемніших ділянках у всіх районах Києва.

Мер також повідомив, що усунули 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань.

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"До зими готуються всі підприємства та служби і якість робіт ми контролюємо. У місті працює житлово-комунальна інспекція, що буде обстежувати стан будинків та систем теплопостачання", - розповів Кличко.

Як повідомлялося, Київська житлово-комунальна інспекція (Управління самоврядного контролю КМДА) розпочинає перевірку готовності житлових будинків до опалювального сезону.

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