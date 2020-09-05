У Києві за добу - 315 заражених коронавірусом

У Києві за останню добу зафіксовано 315 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграм.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 315 людей. Четверо хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 234 киян", - написав Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці загалом уже 14 792 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

За останню добу коронавірус підтверджено у 163 жінок віком від 22 до 89 років, у 132 чоловіків віком від 19 до 86 років, а також у 9 дівчаток віком від 1 до 15 років та 11 хлопчиків віком від 4 років до 17.

За останню добу в столиці захворіло 7 медиків.

До лікарень потрапили 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 97 людей. Усього коронавірус подолали 4 713 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57, у Дарницькому – 55 та в Оболонському районі – 39 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зареєстрували 2 836 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 133 787.