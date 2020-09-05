В українській армії за добу виявили 50 випадків коронавірусу

Станом на ранок 5 вересня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 618 осіб, за останню добу виявлено 50 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

"Станом на 10.00 05 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 618 осіб. Всього за час пандемії одужало 1286 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 570 осіб. За минулу добу зареєстровано 50 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 32 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зареєстрували 2 836 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 133 787. За минулу добу померло 50 інфікованих людей, загалом від початку епідемії зафіксовано 2 811 летальних випадків.

Одужало вже 61 649 осіб. За останню добу одужали 1036 пацієнтів.