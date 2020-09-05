В українській армії за добу виявили 50 випадків коронавірусу

В українській армії за добу виявили 50 випадків коронавірусу

Укрінформ
Станом на ранок 5 вересня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 618 осіб, за останню добу виявлено 50 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

"Станом на 10.00 05 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 618 осіб. Всього за час пандемії одужало 1286 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 570 осіб. За минулу добу зареєстровано 50 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 32 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зареєстрували 2 836 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 133 787. За минулу добу померло 50 інфікованих людей, загалом від початку епідемії зафіксовано 2 811 летальних випадків.

Одужало вже 61 649 осіб. За останню добу одужали 1036 пацієнтів.

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