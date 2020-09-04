За час пандемії на COVID-19 у столиці захворіли 948 медиків

У Києві за час пандемії на COVID-19 захворіли 948 медичних працівників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих серед медиків. Загалом за час пандемії на COVID-19 захворіли 948 медичних працівників", - зазначив Кличко.

За його словами, переважна більшість медиків підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки.

Кличко повідомив, що в стаціонарах на сьогодні лікуються 33 медики, одужали 772.

Він пояснив, що збільшення кількості хворих серед медичного персоналу пояснюється і зростанням захворюваності в столиці. Зокрема, збільшенням кількості госпіталізованих. "Тому, коли нехтуєте правилами безпеки, думайте і про те, чи буде кому вас рятувати і лікувати", - зауважив він.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 130 951.

На сьогодні в столиці вже 14 477 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 319.

Фото Андрія Скакодуба