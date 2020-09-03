У Києві горить висотка біля посольства США

У Києві горить висотка біля посольства США

Фото, відео
Укрінформ
Рятувальники ліквідують пожежу у квартирі на 24-му поверсі висотки у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС.

У Києві горить висотка / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Як розповіли у рятувальній службі, до них 3 вересня надійшла інформація про займання у квартирі на передостанньому поверсі 25-поверхового житлового будинку по вул. Сікорського, 4.

За цією адресою розташоване посольство США.

За даними ДСНС, власника помешкання врятовано.

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До гасіння пожежі залучено 43 чоловіка особового складу та 11 одиниць техніки.

Фото: www.dsns.gov.ua

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