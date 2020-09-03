У Києві горить висотка біля посольства США

Рятувальники ліквідують пожежу у квартирі на 24-му поверсі висотки у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС.

У Києві горить висотка / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Як розповіли у рятувальній службі, до них 3 вересня надійшла інформація про займання у квартирі на передостанньому поверсі 25-поверхового житлового будинку по вул. Сікорського, 4.

За цією адресою розташоване посольство США.

За даними ДСНС, власника помешкання врятовано.

До гасіння пожежі залучено 43 чоловіка особового складу та 11 одиниць техніки.

Фото: www.dsns.gov.ua