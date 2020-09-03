На Львівській площі з'явився сквер Анни Київської

Київська міська рада присвоїла скверу на Львівській площі у Шевченківському районі міста Києва назву "Сквер Анни Київської".

Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, метою рішення є вшанування пам'яті найвідомішої жінки давньої та сучасної України, княгині Київської Русі Анни Київської.

Як повідомлялося, пам’ятник київській княжні - Королеві Франції Анні Ярославні (Анні Київській) встановили на території Палацу Вєльопольських у Кракові.

Також пам’ятник київській княжні є у французькому місті-побратимі Тулуза та в Джакарті. Крім того, у жовтні 2019 року пам’ятник Анні Київській відкрили в одному із найстаріших міст Бельгії – місті Арлон.

Фото: Вікіпедія