Столичному Виноградарю повернули світло

Електропостачання підстанції «Пріорська» у Києві, де раніше аварійно відключився трансформатор, відновили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Також зазначається, що водопостачання та водовідведення у зоні відключення на столичному житловому масиві Виноградар нормалізували.

Як повідомлялося раніше, 3 вересня в Києві через відключення трансформатора без електропостачання опинились близько 650 багатоквартирних і 800 приватних будинків на Виноградарі.

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У зону відключення потрапили також будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.