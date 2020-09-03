У Києві за добу коронавірус виявили ще в 280 осіб

На сьогодні в столиці вже 14158 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 280.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 280 людей. 26 з них — діти. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 222 киян", - зазначив він.

Захворіли:142 жінки віком від 18 до 87 років, 112 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв, 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.

Захворіли, зокрема, і 14 медиків.

Кличко повідомив, що до лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 103 людини. Всього коронавірус подолали 4553 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 73. У Солом‘янському – 35. Та в Деснянському районі – 34 випадки.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.