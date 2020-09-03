В українській армії за добу - 47 випадків COVID-19

Станом на ранок 3 вересня в Збройних Силах України зареєстровано 612 хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 03 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 612 осіб. За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом за час пандемії одужала 1201 особа, летальних випадків – 6.

На ізоляції, в тому числі самоізоляції, наразі перебуває 524 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, – 104 особи.

У пресслужбі також повідомили, що наразі на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 4 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Хмельницька ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 38 осіб (Львівська область – 13 військовослужбовців та 2 працівника ЗСУ, Київська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Одеська область – 7 військовослужбовців, Рівненська область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 2 військовослужбовця, Хмельницька, Вінницька, Харківська та Чернівецька області – по 1 військовослужбовцю).

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.

Фото: АрміяInform