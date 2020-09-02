Чоловіка з гранатою на Банковій судитимуть за незаконне поводження зі зброєю

Поліція кваліфікувала дії чоловіка, якого 1 вересня затримали на вулиці Банкова у столиці з предметом, схожим на гранату, як незаконне поводження зі зброєю.

Про це інформує поліція Києва, передає Укрінформ.

«54-річного чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України. Його дії слідчі Печерського управління поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та мету його зберігання.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 1 вересня, київські поліцейські під час патрулювання вулиці Банкової затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату.