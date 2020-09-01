У Києві за добу – 176 хворих на COVID-19, п’ятеро померли

У 176 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"За весь період коронавірус забрав життя 213 киян. На сьогодні в столиці вже 13 546 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

За його словами, захворіли: 101 жінка віком від 18 до 86 років, 62 чоловіки віком від 19 до 93 рокiв та 9 дівчаток від 2 до 13 років і 4 хлопчики від 4 до 16 років. Також за добу померли п‘ятеро хворих на COVID-19.

Захворіли, зокрема, і 11 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували за добу 34 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 27, у Солом’янському – 26 та в Деснянському районі – 25 випадків.

"Сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко розповсюджуватиметься вірус. Від того, як ми дотримуємося елементарних правил, наскільки ми уважні до свого здоров’я. Бережіть себе!", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 088 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

Фото: Андрія Скакодуба