У Києві за добу - 109 випадків COVID-19, дев’ять летальних

У столиці за минулу добу виявлено 109 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 9 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці міського голови Києва Віталія Кличка у Фейсбуці.

“Коронавірус за минулу добу виявили в 109 мешканців Києва. Знову велика кількість летальних випадків - померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 202 киян”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні в столиці вже 13093 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Серед 109 нових виявлених випадки 54 жінки віком від 19 до 83 років, 52 чоловіка віком від 20 до 84 рокiв, двоє дівчаток 6 та 7 років та 2-річний хлопчик. Окрім того, захворіли і шестеро медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 22, у Дніпровському — 20 та в Святошинському — 17 випадків.

За минулу добу до лікарень столиці потрапили 27 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також повідомляється про 90 людей, що одужали за минулу добу. Загалом коронавірус подолали 4 319 мешканців Києва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 2 096 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 119 074.