У мери Києва балотуватиметься ресторатор Гусовський

У мери Києва балотуватиметься ресторатор Гусовський

Укрінформ
Депутат Київської міськради та ресторатор Сергій Гусовський стане кандидатом на посаду міського голови Києва від політичної партії “За майбутнє”.

Як передає Укрінформ, про це політик оголосив під час з'їзду політсили у четвер.

“Є два варіанти — у киян є реальний вибір: або нічого не чіпати і лишати при владі “кличківців”..., є інший варіант — створити зовсім нове, гармонійне майбутнє столиці нашої країни. Мене питають, а чи справді можливо посунути очільника “кличківців”? Відповідь проста: можна і треба. І першим кроком на цьому шляху стане мій персональний, але наш з вами спільний, вихід до другого туру мерських перегонів”, — зазначив Гусовський у своєму виступі.

Водночас з'їзд партії ухвалив рішення й загалом про участь у місцевих виборах 2020 року та щодо участі у виборах до Верховної Ради.

Сергій Гусовський — депутат Київради, де очолював фракцію політичної партії “Самопоміч”, а на сьогодні є головою депутатської групи «Київська команда» в Київській міській рад, підприємець-ресторатор, член Наглядової Ради Києво-Могилянської Академії. За інформацією Центральної виборчої комісії, на позачергових виборах 2019 року як самовисуванець він балотувався до Верховної Ради по 212 мажоритарному округу Києва. На місцевих виборах у 2015 році Гусовський кандидував на посаду міського голови Києва від партії “Самопоміч”.

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Восени 2018 року Гусовського та ще трьох депутатів виключили з "Самопомочі" через скандал, пов'язаний із тим, що вони підтримали рішення Київської міської ради щодо виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок у місті Києві (загальною площею понад 1,4 га), які попередньо були незаконно ним же захоплені.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

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