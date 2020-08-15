Фірсов балотуватиметься у мери Києва

У виборах на посаду Київського міського голови братиме участь Єгор Фірсов.

Як передає Укрінформ, про це сам Фірсов повідомив у Фейсбук.

Він зазначив, що балотуватиметься від партії «Екологічна альтернатива».

«Сьогодні екоактивісти Києва прийняли рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, а я буду балотуватись на посаду міського голови. Для цього ми об'єдналися в партію Екологічна альтернатива», - написав Фірсов.

За його словами, мотив цього рішення дуже простий - жодна політична сила України сьогодні не пропонує чіткого вирішення екологічних проблем. «На слуху що завгодно - тарифи, продаж землі, соросята, але тільки не проблеми стану навколишнього середовища, які насправді стосуються кожного з нас», - зазначив Фірсов і додав, що вірить в успіх, оскільки він і його команда виступають з актуальним питанням і пропонують вирішення проблем, з якими стикаються сотні тисяч киян.

Як повідомлялося, раніше Фірсов обіймав посаду виконувача обов'язків голови Державної екологічної інспекції, був народним депутатом.