У Києві відкрили виставку про боротьбу українців і поляків із більшовизмом

У Києві на Контрактовій площі відкрили виставку «1920: на захисті Європи від більшовизму». Вона присвячена українцям, які разом з поляками 100 років тому зупинили поширення «червоної» революції.

Про це сказав на відкритті голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виставка «1920: на захисті Європи від більшовизму» - це знакова подія. Вона розповідає про сторінку історії України і Польщі столітньої давнини, коли українці і поляки захистили Європу від «червоної чуми». Незважаючи на те, що багато українських солдатів і старшин були інтерновані до того на території Польщі, вони все одно радо приєдналися до поляків і фактично відстояли незалежність Європи, правовий, цивілізований шлях її розвитку», - розповів Дробович.

Виставка «1920: на захисті Європи від більшовизму» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Водночас він додав, що багато тисяч українських воїнів, цілі дивізії, брали участь і були вбиті при захисті Замостя, Варшави і в інших битвах. А також наголосив, що багато імен воєначальників, солдатів, багато історій про конкретні битви і населені пункти нині повертаються в обіг.

«У Польщі тема 100-ліття спільної перемоги над більшовиками нині дуже популярна. Про це говорять політики, історики, видають книги. Наша частина роботи – ця виставка, де ми розповідаємо про це українському суспільству, відновлюючи пам’ять про ті події, які для нас дуже символічні, бо так само як сто років тому, іде наступ зі Сходу – ворожа, імперіалістична російська агресія, і багато речей з тієї історії перегукуються. Ми сподіваємося, що кияни будуть її дивитися, відновлювати пам’ять про цих людей, забутих у радянський час, робити висновки. Бо якщо уроки не вивчаються, то знов повторюється лихо», - підкреслив голова УІНП.

Як нагадав один з авторів виставки, керівник наукового управління УІНП Ярослав Файзулін, саме 27 серпня 100 років тому полковник Марко Безручко був призначений командиром залоги міста Замостя. В його підпорядкуванні були польські й українські війська, які мали захистити місто від більшовицької армії на чолі з Семеном Будьонним. І з цього дня розпочалася підготовка оборони Замостя – легендарної військової операції, в ході якої було зупинено просування більшовицьких військ.

«Оборона Замостя – один з найяскравіших епізодів, у ході якого відзначилися українці. Звитяга і жертовність українців, у тому числі, дозволили зупинити більшовицький наступ, перегрупуватись польським військам. І потім відбувся польський наступ, під час якого більшовицькі війська були відкинуті на територію Поділля», - розповів Файзулін.

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Він зазначив, що загалом в польсько-українсько-радянській війні брали участь 5 дивізій Армії УНР, і це тисячі людей. Виставка ж – 10 стендів – розповідає про 16-ох героїв, які захистили Європу і зупинили просування Світової революції.

За словами Файзуліна, ідея виставки належала українцям Польщі, які таким чином намагаються повернути із забуття імена загиблих героїв. Вона триватиме в Києві до листопада. Планується, що після того виставка поїде до Польщі.

Виставка є спільним проєктом Українського інституту національної пам'яті, Державної архівної служби України, Галузевого державного архіву УІНП.

Автори виставки: Євген Пінак, Ярослав Файзулін, Максим Майоров.