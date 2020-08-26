Активісти підсвітили столичний Український дім кольорами білоруського прапора

У Києві активісти підсвітили будівлю Національного центру "Український дім" у кольори білоруського біло-червоно-білого прапора.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники акції #BelarusWatch таким чином висловили солідарність з білоруським народом.

"Ми – це краплі в океані, але коли ми збираємося разом, то можемо змінити цей світ на краще", – заявляє одна з організаторок акції Анастасія Дьякова.

На Хрещатику зібралася переважно молодь, небайдужі громадяни. Загалом – близько 50 людей.

Активісти розташувалися на нижніх сходах перед центральним входом в Український дім. Вони скандують гасла "Жыве Беларусь" та стоять з біло-червоно-білими прапорами й тематичними плакатами на підтримку білоруського народу. Перед засвіченням будівлі вони запалили кольорові фаєри — білого, червоного, білого та жовтого й блакитного кольорів.

"Український дім" у Києві замайорів кольорами біло-червоного прапора Білорусі // Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Акція #BelarusWatch відбувається 26 серпня у шістнадцяти країнах світу, серед яких США, Вірменія, Ірландія та інші.

В Україні головний організатор акції - "ЄвромайданSOS".

Як повідомляв Укрінформ, 23-го серпня в Києві проходила ще одна акція на підтримку білоруського народу. Активісти утворили живий ланцюг від посольства Білорусі до Майдану Незалежності.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

За даними правозахисників, у ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцеперебування було невідоме. Близько 450 з них були побиті, їх принижували та катували співробітники правоохоронних органів. У протестах 26 серпня у Білорусі взяли участь понад 16 тисяч осіб, 51 особу заарештували за адміністративні правопорушення.