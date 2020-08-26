У Києві за добу — ще 95 хворих на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.
"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 95 людей. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 174 киян", - зазначив він.
За словами мера, серед тих, хто захворіли: 47 жінок віком від 22 до 85 років, 42 чоловіки віком 19 до 82 років, 3 дівчинки від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 6 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Зокрема, одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському — 13 випадків, в Оболонському районі - 12.
Як повідомлялося, в Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.