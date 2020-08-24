За добу у Києві зафіксували 207 випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко на Telegram-каналі.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 207 людей. Серед них 15 дітей. Троє хворих померли”, - зазначив Кличко.
Міський голова додав, що серед захворілих семеро медиків.
Він також уточнив, що до лікарень потрапили 29 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі (39), Дніпровському (28) та Солом’янському (26).
“Одужали минулої доби 60 людей. Усього коронавірус подолали 3826 мешканців Києва”, - розповів міський голова.
Усього, за даними Кличка, у столиці 12 023 підтверджені випадки захворювання на COVID-19, 170 осіб померли.
Як повідомлялося, в Україні станом на 24 серпня лабораторно підтверджено 106 757 випадків COVID-19, з них за добу 1 799.