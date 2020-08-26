У Києві реконструюють систему дюкерних переходів через Дніпро

У столиці розпочалася реконструкція дюкерних переходів (системи трубопроводів для каналізаційних стоків), прокладених під руслом річки Дніпро.

Про це повідомляє Київводоканал, передає Укрінформ.

У компанії наголошують, що реконструкція забезпечить стабільну подачу стічних вод правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації, попередить екологічні ризики та збільшить пропускну спроможність трубопроводів за рахунок використання нових полімерних матеріалів із низьким коефіцієнтом тертя.

Транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для подальшого очищення відбувається через дюкерні переходи – сталеві трубопроводи великого діаметра, прокладені під Дніпром.

Нині під річкою проходить 7 таких дюкерів діаметром 1400 мм. Чотири з них споруджені у 1966 році, два – у 1975-му й один – у 1989-му. Їхня довжина коливається від 890 до 995 м.

Через наявність у стічних водах великої кількості піску та інших забруднень при транспортуванні стічних вод нижня (лоткова) частина трубопроводів швидко руйнується, тому вони потребують реконструкції.

Зокрема, проєктом передбачена реконструкція всієї системи дюкерних переходів – самопливних та напірних ниток, камер із запірно-регулюючою арматурою, влаштування автоматизованої системи фіксації можливих аварійних витоків. На цьому етапі виконується реконструкція трьох дюкерів (два самопливні й один напірний).

Відновлювальні роботи виконуватимуть методом затягування до трубопроводів гнучкого полімерного рукава, просоченого поліефірними смолами. Після нагрівання гарячою водою відбудеться полімеризація - і рукав затвердіє.

"Щоб не забруднити річкову воду під час робіт, трубопроводи було відключено та здійснено заміщення стоків чистою водою. Наразі на лівому та правому берегах Дніпра облаштовують площадки з розміщення технологічних ліній для санації дюкерів, і незабаром розпочнеться основний етап реконструкції", - зазначили у Київводоканалі.

Читайте також: Київводоканал обирає генпідрядника реконструкції Бортницької станції

Як повідомлялося, акціонерна компанія «Київводоканал» провела передтендерну зустріч у рамках обрання генпідрядника з проєкту реконструкції Бортницької станції аерації.

Це єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що обслуговує не тільки столицю, а й населені пункти Київської області, зокрема Вишгород, Ірпінь, Вишневе.

Фото: vodokanal.kiev.ua