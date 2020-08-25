Затриманому у Києві бойовику «ДНР» повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру бойовику «ДНР», раніше затриманому у Києві, за фактом участі у терористичній організації та сприяння діяльності терористичної організації.

Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва, передає Укрінформ.

«Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом участі у терористичній організації та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

Так, 23 серпня 2020 року поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» затримали чоловіка, в якого під час поверхневого огляду виявили документи, видані окупаційною владою «ДНР», а саме «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».

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Згідно з матеріалами слідства, затриманий у 2014 році вступив до лав НЗФ як стрілок «Донецького народного ополчення» так званих збройних сил ДНР.

«Надалі у складі терористичної організації «ДНР» брав участь у бойових діях у місті Слов’янськ Донецької області. За виконані дії отримував щомісячне грошове утримання від самопроголошеної влади «ДНР», - уточнюється у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, 23 серпня поліцейські затримали бойовика «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві.