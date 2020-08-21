СБУ заблокувала ще один канал незаконних соцвиплат бойовикам на Донбасі

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу протиправного одержання соціальних виплат з держбюджету, у тому числі учасниками незаконних збройних формувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, жителька Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат.

Оперативники спецслужби встановили, що фігурантка особисто отримувала на підконтрольній українській владі території незаконно нараховані кошти і доставляла їх на ТОТ Донецької області як через лінію розмежування, так і територію РФ. Оперативники та слідчі СБУ задокументували, що серед замовників «послуги» були учасники незаконних збройних формувань.

«Контррозвідники затримали зловмисницю у пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині при спробі перетину держкордону. Під час огляду у затриманої виявлено майже 750 тисяч у гривневому еквіваленті, банківські карти, довіреності, чорнові записи та інші документальні матеріали, які підтверджують отримання українських грошей терористами так званої ДНР», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що жінці оголошено підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Як повідомлялося, у липні цього року контррозвідкою СБУ затримано трьох зловмисників під час спроби незаконного зняття готівки для переміщення на тимчасово окуповані території Донецької області.