На Майдані Незалежності затримали "ополченця Донбасу"

Поліцейські затримали бойовика «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

«Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території. Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними поліції, у затриманого був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.

Фото: npu.gov.ua