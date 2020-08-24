Поліція нарахувала 20 тисяч осіб на заходах у центрі Києва

За даними поліції, 24 серпня у заходах у центрі Києва взяли участь близько 20 тисяч людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба Національної поліції у Фейсбуці.

"За інформацією правоохоронців, тільки у Києві участь у масових заходах узяли близько 20 тисяч осіб. Їхню безпеку забезпечували 4,5 тисячі правоохоронців – працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що підрозділи МВС забезпечили публічну безпеку під час заходів з нагоди Дня Незалежності.

Масові заходи у столиці пройшли спокійно, правопорушень допущено не було, повідомили в поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві до Дня незалежності відбулися офіційні та неофіційні заходи. Зокрема, на Софійській та Михайлівській площах відбулися заходи за участю Президента.

Окрім того, відбувся багатотисячний Марш Незалежності за участю ветеранів АТО/ООС, громадськості.