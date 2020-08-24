Центр Києва посилено охороняють правоохоронці

Центр Києва, де мають пройти урочистості до Дня Незалежності за участю Президента, посилено охороняють правоохоронці.

Вулиці перекрито для автотранспорту та пішоходів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, зокрема, вздовж Алеї Героїв Небесної сотні на вулиці Інститутській наразі, окрім правоохоронців, працюють комунальники. Вони запалюють лампадки біля портретів загиблих героїв.

Також безпрецедентні заходи безпеки — в районі Софійської та Михайлівської площ, де з усіх сторін на вхід до площ встановлено металеві рамки з металошукачами. Окрім того, вздовж частини вулиці Володимирської встановлено металеву огорожу, стоять поліцейські.

В цій частині міста також чергують медичні бригади, пожежні, поліція діалогу.

На Софійській площі збираються представники різних родів військ для участі в урочистостях. На площі встановлено сцену, розставлені стільці для сидіння гостей. Люди вишикувалися у чергу на входах до площі. Також величезна черга з представників ЗМІ.

У центрі міста загалом людей небагато. Помітно переважно групи людей.

Як повідомлялося, на Софійській площі заплановано захід за участю Президента Володимира Зеленського. Він має виступити з промовою.

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

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Наприкінці 1991 року Україна з усіх формальних точок зору перетворилася на незалежну державу, яку в цьому статусі в досить короткий термін визнало світове співтовариство. Повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян. Схваливши на всеукраїнському референдумі Акт проголошення незалежності України, народ надав цьому документу реальної сили та започаткував новий етап розвитку історії нашої держави.