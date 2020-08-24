У Києві закрили станцію метро "Хрещатик" - шукають вибухівку

Станцію метро “Хрещатик” та пересадку на “Майдан Незалежності” в Києві зачинено.

Проводиться перевірка через дзвінок про мінування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Київського метрополітену у Фейсбуці.

“Станцію "Хрещатик" + пересадку зачинено для проведення перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що про відкриття станції повідомлять після завершення перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, у центрі столиці проходить Марш Незалежності та інші святкові заходи.

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.