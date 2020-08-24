У заходах в центрі Києва задіяли 200 представників поліції діалогу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

“На заходах працюватиме 200 представників поліції діалогу. Кожен поліцейський насамперед націлений на проведення превентивної роботи. При цьому основною формою взаємодії з людьми буде діалог: від надання елементарних роз‘яснень щодо тих чи інших дій до недопущення будь-яких конфліктних ситуацій”, - йдеться у повідомленні.

В поліції просять ставитися з розумінням до “певних обмежувальних заходів”.

Напередодні, 23 серпня, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич та очільник столичних поліцейських Андрій Крищенко провели інструктаж співробітникам поліції діалогу, які прибули в Київ з інших регіонів, підкреслили у пресслужбі.

В поліції також нагадали, що за порядком під час заходів у Києві стежитимуть понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Також будуть залучені представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України.

Київська поліція уже посилила наряди у місцях проведення заходів, до обстеження яких залучені вибухотехніки та кінологи.

Як повідомлялося, на Софійській площі заплановано захід за участю Президента Володимира Зеленського. Він має виступити з промовою. Президентське подружжя також має взяти участь у церемонії покладання квітів загиблим Героям Небесної сотні.

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У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

Наприкінці 1991 року Україна з усіх формальних точок зору перетворилася на незалежну державу, яку в цьому статусі в досить короткий термін визнало світове співтовариство. Повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян. Схваливши на всеукраїнському референдумі Акт проголошення незалежності України, народ надав цьому документу реальної сили та започаткував новий етап розвитку історії нашої держави.