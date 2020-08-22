Центр Києва перекриють на свята

У центрі Києва 23-24 серпня, в зв'язку зі святкуванням Дня Державного прапора та Дня Незалежності, діятимуть обмеження руху транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Рух автомобілів буде перекритий (з 16:00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня) на таких вулицях: Трьохсвятительська, Володимирська, Михайлівська, Мала Житомирська, а також проїзд Володимирський (з 5:00 24 серпня).

Також рух автомобілів буде обмежений під час проведення заходів на вулиці Володимирській, Великій Житомирській, Десятинній, Малій Житомирській та Рильському провулку.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня до Дня Державного Прапора України та 24 серпня з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у столиці та інших відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.