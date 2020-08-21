У Києві не запускатимуть шкільні автобуси з 1 вересня — Кличко

Столиця не запускатиме шкільних автобусів для перевезення до шкіл у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко у відповідь на запитання, чи буде організовано підвезення учнів до шкіл з 1 вересня у зв'язку з пандемією та чи запустять шкільні автобуси.

"В столиці працює 501 заклад середньої освіти, 430 з них - комунальні. Всі вони розташовані в районах таким чином, щоб діти могли добратися до школи, не використовуючи громадський транспорт. Батьки ж, які вирішили відати свою дитину в навчальний заклад не поруч з помешканням, самостійно відвозять їх до школи", - сказав Кличко.

За його словами, приватні навчальні заклади за необхідністю купують або орендують шкільні автобуси, і це нормальна світова практика.

"Місто ж надає шкільні автобуси для перевезення учнів у спеціалізовані навчальні заклади. У нас кілька таких автобусів, вони обладнанні усім необхідним, аби перевозити дітей з інвалідністю", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.

Новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням усіх правил карантину.