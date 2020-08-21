Київський фунікулер відновив роботу після ремонту

З 12:00 21 серпня столичний фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Київпастранс" у Фейсбуці.

"Нарешті плановий щорічний ремонт столичного фунікулера добіг кінця. Під час регламентних робіт на фунікулері пофарбували вагони, замінили колеса та оновили обшивку. Також провели плановий ремонт машинного залу, замінили шпали та відремонтували контактну мережу", - зазначили у підприємстві.

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Окрім цього, система безпеки вагони фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням. В переддень відкриття вагони та вестибюлі почистили та помили.

"Тож тепер фунікулер готовий зустрічати своїх гостей і чекає на пасажирів. Нагадуємо, що у фунікулері, як у всьому громадському транспорті столиці, діє обов’язковий масковий режим. Бережіть себе і не наражайте на небезпеку інших!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на столичному фунікулері до 21 серпня триватимуть ремонтні роботи.

Як зазначають фахівці – ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.