Київ не збирається піднімати ціни на проїзд в електротранспорті

Влада Києва не підвищуватиме тариф на проїзд у міському електротранспорті у зв'язку зі збільшенням тарифу на передачу електроенергії з 1 серпня.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу заспокоїти всіх. Столична влада не планує піднімати тариф на проїзд у міському електротранспорті. Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях мешканців міста. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам", - сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні на всьому рухомому складі "Київпастрансу" та на станціях швидкісного трамвая, міської електрички і фунікулера пасажири можуть скористатися е-квитком. Загалом, уже 50% пасажирів сплачують за проїзд безконтактно.

"Місто планує повністю перейти на безконтактні способи оплати за проїзд, тим самим виключивши готівку в громадському транспорті столиці", - зауважив Кличко.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.