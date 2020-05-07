Київський фунікулер відзначає 115-річчя

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"І хоча сьогодні Київський фунікулер святкує свій День народження на самоті, по закінченню карантину рекомендуємо киянам та гостям міста здійснити поїздку на ньому та оцінити всі барви Володимирської гірки", - йдеться у повідомленні.

У КМДА також зазначили, що столичний фунікулер щороку перевозить майже 3 мільйони осіб і є другим за протяжністю в Україні після одеського. Крім того, фунікулер вважався трамвайним маршрутом і мав номер до середини 1930-х, а також перевозив пасажирів і під час німецької окупації впродовж 1941-1943 років.

Також лінія фунікулера початково була коротшою внизу на 38 метрів: на Олександрівській вулиці на Подолі (нині - вулиця Петра Сагайдачного), де тепер розташована нижня станція, були приватні садиби, з власником яких вирішити питання відкупу власності не вдалося, розповіли в департаменті.

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Як повідомлялося, раніше Київський міський голова Віталій Кличко заявив про плани оновити київський фунікулер.

"Ми домовилися з австрійською компанією Doppelmayr, що підготуємось за літо і почнемо встановлювати новий фунікулер. Це будуть два маленькі трамвайчики, що за рік перевозитимуть три мільйони людей", - зазначив Кличко.

Фото: КМДА