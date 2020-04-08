Мінінфраструктури ініціює другий проєкт з оновлення міського транспорту

Міністерство інфраструктури Україні ініціює новий проєкт «Міський громадський транспорт України ІІ» на 2020 рік спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Про це заявила заступник міністра інфраструктури з європейської інтеграції Наталія Форсюк, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Міністерство інфраструктури звернулося до Європейського інвестиційного банку з пропозицією ініціювати у 2020 році новий проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ», - сказала Форсюк.

За її словами, в рамках цього проєкту планується дати українським містам сучасний екологічний транспорт – оновити парки трамваїв, тролейбусів, електробусів, а також вагони метрополітену міських комунальних підприємств.

Наразі пропозиції органів місцевого самоврядування з 23 обласних центрів України вже опрацьовані Мінінфраструктури та направлені на розгляд до ЄІБ. Містам Південно-Східного регіону України з населенням понад 100 тисяч термін подачі заявок продовжено.

Зазначається, що те які українські міста отримають фінансування для відновлення об’єктів інфраструктури буде відомо вже за декілька місяців. Планується, що фінансову Угоду між Україною та ЄІБ (Проєкт «Міський громадський транспорт України ІІ») на 200 млн євро буде підписано та ратифіковано Верховною Радою України до кінця 2020 року.

В Мінінфраструктури нагадали, що наразі в Україні активно реалізується перший проєкт «Міський громадський транспорт України» – фінансова угода між Україною та ЄІБ, ратифікована законом України від 12.04.2017 № 2009 VIII.

Ним передбачено реалізацію 21 підпроєкту з розвитку міського пасажирського транспорту в 11 містах України. На сьогодні ЄІБ вже погодив виділення фінансування 13-ти із зазначених підпроєктів на загальну суму 176,2 млн євро, які після проведення тендерних процедур – до кінця цього року та на початку наступного, будуть спрямовані на придбання понад півтисячі одиниць міського транспорту для комунальних підприємств Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та Чернігова.

У Запоріжжі буде придбано 26 електробусів та 20 автобусів для комунального підприємства «Запоріжелектротранс». У Києві - 112 автобусів для комунального підприємства «Київпастранс», 17 трамваїв для комунального підприємства «Київпастранс», кабіни фунікулеру та обладнання для комунального підприємства «Київпастранс».

У Луцьку - 29 тролейбусів для комунальних підприємств міста. У Львові - 100 автобусів для комунального підприємства «Автотранспортне підприємство №1» та 10 трамваїв для комунального підприємства «Львівелектротранс». В Одесі - 30 трамваїв для забезпечення роботи «Магістрального трамвайного маршруту прямого сполучення «Північ – Південь».

В Сумах - 22 тролейбуси для комунального підприємства «Електроавтотранс». В Тернополі - 15 автобусів для комунального підприємства «Міськавтотранс». У Харкові - 35 вагонів метрополітену для харківського метрополітену та 61 тролейбус для комунального підприємства «Тролейбусне депо № 3». У Чернігові - 40 тролейбусів для комунальних підприємств міста.

Загальна вартість проєкту становитиме близько 400 млн євро, з яких 200 млн євро – кредитні кошти ЄІБ.