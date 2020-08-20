Навчальний рік у Києві почнеться 1 вересня, але в нових умовах — Кличко

Новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням усіх правил.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах, з дотриманням всіх правил. Наші школи до цього готові. Звичайно є загрози, звичайно не все просто, але ми разом з вами подолаємо всі виклики і обов'язково повернемося до звичайного життя. Новий навчальний рік ми розпочнемо 1 вересня, в зрозумілому для суспільства форматі, але багато чого в подальшому буде залежати від вашої з нами організованості та згуртованості", - сказав Кличко.

Кличко нагадав, що з 12 березня освітній процес у столиці перевели у у дистанційний формат.

"Цей рік вніс свої корективи, світ накрила пандемія. Але ми щвидко відреагували, і з 12 березня перевели освітній процес у дистанційний формат. Так, було складно і педагогам і учням. Телеканал "Київ" розпочав трансляцію відеоуроків для 11-класників, столиця першою розробила і затвердила регламент відновлення освітнього процесу і виділила більше 30 мільйонів гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту, щоб безпечно відновити навчання з 1 вересня", - зауважив він.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко перевірив навчальний заклад Києва на відповідність правилам роботи в умовах карантину.

Із 12 березня у столиці запровадили план протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема було обмежено освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитсадках.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом останньої доби коронавірусну хворобу виявлено у 2134 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 98 537 людей.